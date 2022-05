Oltre ai vari rincari di questi ultimi mesi, ad aumentare saranno anche i prezzi di aliscafi e traghetti per le isole del Golfo di Napoli. Il caro-carburante si fa sentire anche per questi mezzi che consentono di raggiugnere Ischia, Capri e Procida.

Il via libera ai rincari è scattato con un decreto pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Campania che ha autorizzato tutte le compagnie di navigazione ad adeguare del 5% le tariffe per i passeggeri applicate sia alle corse delle unità veloci che a quelle operate dalle navi.

Biglietti aliscafi e traghetti Ischia, Capri e Procida

Le tariffe saranno adeguate nei prossimi giorni e non riguarderanno quelle agevolate applicate ai passeggeri residenti sulle isole ed ai pendolari. Per raggiungere Ischia da Napoli in aliscafo costerà 20,20 euro invece di 19,20 mentre impiegando la nave si pagheranno 13 euro (prima 12,40). Da Napoli a Procida invece il prezzo del biglietto passa da 14.50 a 15,20 euro. Napoli-Capri in aliscafo costa ora 20 euro rispetto ai 19,00 e 12,90 euro col traghetto (prima invece 12,30).

La Caremar adotterà tariffe più basse delle altre essendo la compagnia che gode dei finanziamenti regionali.

Le partenze dal porto di Pozzuoli continueranno a costare un po’ meno rispetto a Napoli visto la tratta più breve. Pozzuoli-Ischia si paga col traghetto 12,60 euro (la tariffa precedente era di 12,00 euro) oppure 8,30 euro per raggiungere Procida invece di 7,90; costerà invece 21,40 euro il viaggio in aliscafo da Molo Beverello a Forio d’Ischia (prima 20,40), la tratta più lunga tra quelle operate per le isole partenopee.