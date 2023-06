Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di Giulia Tramontano, la 29enne di Sant’Antimo, incinta di sette mesi, di cui da sabato sera si sono perse le tracce.

Giulia Tramontano ritrovata morta in un bosco, Alessandro ha confessato

La donna era sparita dalla sua casa di Senago, nel Milanese. Il corpo senza vita della giovane era in una zona boschiva poco distante dall’abitazione in cui viveva ed era nascosto in una intercapedine dietro un edificio che ospita alcuni box

Secondo le prime indiscrezioni, il 30enne avrebbe già confessato il delitto per cui la Procura lo aveva iscritto nel registro degli indagati per l’ipotesi di reato di omicidio volontario, occultamento di cadavere e interruzione della gravidanza senza il consenso della donna.

Decisive le molte tracce di sangue trovate nell’appartamento in cui viveva la coppia. I carabinieri coordinati dal pm Alessia Menegazzo e dall’aggiunto Letizia Mannella avevano cercato la donna nella zona intorno al campo da baseball di Senago e lungo il canale Villoresi.