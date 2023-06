Si svolgeranno domenica 11 giugno alle ore 15.00, presso la parrocchia Santa Lucia di Sant’Antimo con una cerimonia strettamente privata, i funerali di Giulia Tramontano e del figlioletto che aveva in grembo, Thiago.

Giulia Tramontano, fissati i funerali: si terranno domenica a Sant’Antimo

A renderlo noto i familiari della giovane e anche il sindaco del comune a nord di Napoli, Massimo Buonanno. “Si chiede la massima osservanza di tale volontà ad ulteriore riprova della vicinanza e dell’affetto che l’intera comunità ha già sentitamente dimostrato”, scrive il primo cittadino in un post su Facebook.

Proprio a Sant’Antimo nel tardo pomeriggio di giovedì migliaia di persone avevano sfilato in strada in un lungo e sentito corteo con una commossa fiaccolata per ricordare Giulia.

L’autopsia

Nella giornata di ieri è stato eseguito l’esame autoptico sul corpo della 29enne di Sant’Antimo. In base ai primi esiti sono stati circa 40 i fendenti con cui l’assassino ha colpito la ragazza, di cui 2 mortali alla gola.

L’autopsia ha consentito anche di appurare che Giulia non avrebbe avuto modo o tempo di opporre resistenza. Non sono stati infatti riscontrati segni di difesa come ferite alle braccia. Tutti i colpi sono stati inferti nella parte superiore del corpo. All’autopsia erano presenti il padre di Giulia e un altro familiare. Intanto i pm sono a lavoro per reperire ulteriori elementi che possano dimostrare due circostanze aggravanti come premeditazione e crudeltà al momento escluse dal Gip.