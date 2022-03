Giulia Pauselli è una ballerina professionista di Amici. Ha partecipato al talent in qualità di concorrente ed è attualmente in attesa del primo figlio, incinta del compagno Marcello Sacchetta. Scopriamo maggiori dettagli in merito alla sua vita privata e professionale.

Giulia Pauselli: chi è, età, altezza

Giulia Pauselli è nata a Firenze il 2 marzo 1991, sotto il segno dei Pesci. Non sono noti la sua altezza e il suo peso. Ha 31 anni e coltiva da sempre la sua passione per il ballo, nata grazie alla nonna che la spinge ad entrare nel mondo del teatro e della danza. Giulia ottiene il diploma nella prestigiosa scuola di danza del Teatro La Scala di Milano, iniziando quindi la sua attività di ballerina professionista.

Giulia Pauselli: Amici

Giulia Pauselli lavora come ballerina professionista all’interno della scuola di Amici.

Precedentemente, è stata una delle concorrenti del programma, distinguendosi per il suo talento e la sua tecnica, ottenendo il banco per il serale e arrivando in finale. Qui, ottiene un contratto di lavoro presso la compagnia “Complexions Contemporary Ballet” di New York.

Nel 2012 Giulia Pauselli inizia la carriera televisiva, partecipando ad alcune trasmissioni come Ciao Darwin, Tale e quale Show e Festival di Sanremo.

Dal novembre del 2017, è parte del cast di Amici nel team di professionisti.

Giulia Pauselli: Stefano De Martino

Durante la sua permanenza nella scuola di Amici come concorrente, ha avuto una forte intesa con Stefano De Martino, allora ballerino professionista. Tra i due c’è stato un flirt, durato molto poco.

Giulia Pauselli: Marcello Sacchetta, incinta

Dal 2016, Giulia Pauselli è fidanzata con il ballerino professionista Marcello Sacchetta, anche lui ballerino professionista e presentatore del daytime di Amici. I due si sono conosciuti proprio durante il talent: la loro relazione procede felicemente, tanto che i due hanno annunciato di essere in attesa del primo figlio. La Pauselli, infatti, è incinta.

Giulia Pauselli: Instagram

Giulia è presente e attiva sui social: il suo profilo Instagram è seguito da circa 400mila followers, con cui ama condividere scatti inerenti alla sua vita privata e professionale.