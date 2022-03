Marcello Sacchetta è un ballerino, conduttore e coreografo, ex concorrente di Amici prima ed ex professionista. E’ legato da molti anni a Giulia Pauselli, anche lei ballerina del talent show: aspettano il loro primo figlio. Vediamo maggiori informazioni in merito alla vita privata e professionale.

Marcello Sacchetta: chi è, età, altezza

Marcello Sacchetta nasce a Napoli il 25 agosto 1983, sotto il segno della Vergine. Ha 38 anni, è alto 175 cm e pesa 72 kg.

Da sempre appassionato di danza, inizia il suo percorso ballando sulle note di Machael Jackson. Dotato di grande talento, viene sostenuto dai genitori nel proseguire questo percorso: pertanto, si convincono a iscriverlo al Teatro dell’Opera di Roma.

Con il fratello Raimondo, Marcello si fa conoscere all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi.

Marcello Sacchetta: Amici, carriera

Marcello Sacchetta lavora come ballerino professionista, coreografo e conduttore televisivo ad Amici. Marcello è sempre stato appassionato di danza ottenendo i primi successi a 13 anni vincendo i Campionati Europei di Boogie-Woogie & Rock and Roll.

E’ stato concorrente di Amici, per poi intraprendere il percorso professionale fino al 2019. Dal 2020, assume un ruolo dietro le quinte ma non abbandona il programma; conduce il daytime con Lorella Boccia.

Marcello Sacchetta: Giulia Pauselli, figli

Marcello Sacchetta è fidanzato, dal 2016, con Giulia Pauselli, collega e ballerina professionista di Amici ed ex flirt di Stefano De Martino. Marcello e Giulia sono una coppia molto affiatata e non è raro vedere i loro scatti insieme sui social. A Febbraio 2022 Marcello, chiamato come giudice esterno per una sfida di Amici 21, annuncia che Giulia è incinta del loro primo figlio. A Marzo Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli sono ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo per parlare dell’arrivo del loro primo figlio.

Marcello Sacchetta: Instagram

Su Instagram, Marcello è molto attivo: il suo profilo Instagram è seguito da oltre 600mila followers, con cui ama condividere scatti inerenti alla vita privata e professionale.