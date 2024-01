Una targa per premiare il coraggio che hanno dimostrato due militari in forza alla compagnia di Giugliano salvando la vita di un uomo. Questa mattina il riconoscimento è stato consegnato dal sindaco Nicola Pirozzi all’appuntato scelto qualifica speciale Alfonso Russomanno e al brigadiere capo Davide Basile nella sala conferenze del Comune di Giugliano.

Giugliano, voleva lanciarsi dal Municipio: premiati i militari dell’Arma che lo salvarono

La cerimonia si è svolta alla presenza delle istituzioni locali, del tenente della Compagnia di Giugliano Claudio Rasi e dei familiari dei carabinieri premiati.

Lo scorso ottobre, un uomo raggiunse il terrazzo che è in cima al Municipio di Corso Campano e sedendosi sul parapetto, minacciò di porre fine per sempre alla sua vita. Provvidenziale fu l’intervento dei due militari, che, approfittando del fatto che qualcuno dalla Centrale stesse tenendo occupato l’aspirante suicida al telefono, riuscirono a distrarlo e a trarlo in salvo: mentre uno recuperava il cellulare, l’altro gli si avvicinò e lo strinse forte a sé, trascinandolo al sicuro insieme al collega. Un momento commovente, suggellato dal pianto liberatorio dell’uomo e dall’abbraccio ai due Carabinieri.

Il primo cittadino, motivando l’assegnazione della targa ai due militari dell’Arma, li ha ringraziati per il lavoro svolto ma soprattutto per aver “garantito la vita umana e aver dimostrato sensibilità nei confronti di questa persona”.