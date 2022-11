Caos in via Casacelle a Giugliano nei cosiddetti “Fabbricati pesanti” per via del maltempo. Decine di residenti sono scesi in strada e hanno bloccato la carreggiata con cassonetti in plastica in segno di protesta.

Giugliano, caos in via Casacelle: residenti in rivolta

Secondo quanto riferiscono alcuni abitanti, le forti raffiche di vento di oggi avrebbero determinato la rottura di alcuni pannelli che, volati in strada, avrebbero messo in pericolo non solo gli abitanti di quelle zone ma hanno colpito e danneggiato le auto in transito. Almeno quattro le vetture colpite dalle lamiere. La caduta sarebbe avvenuta già dalle prime luci dell’alba e fino ad ora nessuno, né tecnici comunali né forze dell’ordine, avrebbe fatto un sopralluogo per controllare la situazione.

A scendere in strada, come documentato da Teleclubitalia, sono per la maggior parte donne residenti in via Casacelle, quartiere popolare alla periferia di Giugliano. Gli abitanti chiedono con urgenza l’intervento dei soccorsi per mettere in sicurezza l’area e scongiurare la caduta di altri oggetti o panelli.

