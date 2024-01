Visita a sorpresa del prefetto di Napoli al campo rom di via Carrafiello di Giugliano dove pochi giorni fa si è consumata la tragedia di Michelle, la bimba di 6 anni morta folgorata da un cavo elettrico scoperto.

Giugliano, visita a sorpresa del prefetto e del sindaco al campo di via Carrafiello

Il prefetto Michele Di Bari questo pomeriggio con il sindaco Nicola Pirozzi e il dirigente del commissariato, Marcello Castello, ha visitato l’insediamento rom, da tempo caratterizzato da una situazione di degrado e abbandono.

Il prefetto per venerdì prossimo ha convocato un comitato per l’ordine e la sicurezza proprio al comune di corso Campano per studiare insieme all’amministrazione una strategia di contrasto alla situazione di emergenza in cui vivono gli abitanti del campo di via Carrafiello.