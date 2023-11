“Sono rammaricata e amareggiata”. Non riesce a trovare altri aggettivi per descrivere il suo stato d’animo dopo aver appreso che sua figlia è stata vittima di un episodio di bullismo a Giugliano. A raccontare la vicenda è una donna, residente nel Comune a Nord di Napoli, attraverso un post su Facebook.

Giugliano, violenza nella villa comunale: ragazzina di 11 anni aggredita da branco di bulle

Teatro della violenza la villa comunale di via Corso Campano. La signora, mamma di una ragazzina di 11 anni, racconta che la figlia mentre era in compagnia di altre due amichette sarebbe stata aggredita da ben cinque ragazzine di età compresa tra i 13 e i 15 anni.

Il gruppetto di bulle avrebbe intimato alle altre due adolescenti di lasciare la villa comunale per poter restare da sole con la ragazzina presa di mira. A quel punto avviene la violenza. Nello sfogo della donna non è chiaro cosa sia stato fatto alla giovane e se abbia riportato gravi lesioni. Ad ogni modo, la mamma assicura di aver prontamente denunciato i fatti prima alla Polizia Municipale di Giugliano e poi ai Carabinieri.

Lo sfogo, precisa la signora, è indirizzato soprattutto ai genitori delle bulle e a coloro che erano presenti nella villa comunale e che non sono intervenuti per fermare la violenza. “So che non risolvo niente ma io andrò avanti e lo farò per tutti quei bambini che ingiustamente subiscono ingiustizie”, scrive la donna.

Questo episodio s’inserisce in una serie di atti di violenza ad opera di giovanissimi rivolti a coetanei. Un fenomeno che nonostante appelli e storie tristi con epiloghi drammatici sembra non avere fine.