Giugliano, via Roma ostaggio delle baby gang: sanpietrino lanciato contro un’abitazione

È stato un rumore forte a spingerlo ad affacciarsi al balcone dove, con sua grande sorpresa, ha trovato un sanpietrino. A lanciarlo una banda di ragazzini, insieme alle uova. È successo in via Roma, nella notte tra giovedì e venerdì, a Giugliano. Protagonista, suo malgrado, un residente.

Per fortuna non ci sono feriti e per poco non si è sfiorata la tragedia. Sul balcone, a quanto pare, non c’era nessuno. Ma se quel san pietrino avesse colpito qualcuno, probabilmente ci sarebbe stato un epilogo diverso. Nella stessa sera, secondo quanto si apprende, la gang non si sarebbe limitata a lanciare oggetti, ma avrebbe anche dato fuoco ad alcuni cartoni in strada. La mancanza di controlli e la carenza di presenza delle forze dell’ordine nel centro storico sono diventati ormai un problema serio in città, con i cittadini che si sentono abbandonati e in balia di atti vandalici.

Qualche giorno fa, sempre a via Roma, si sono verificati altri due episodi che hanno allarmato i cittadini: il primo riguarda due ragazzine di 13 anni investite da un giovane in sella ad uno scooter; l’altro, invece, ha visto protagonisti due gruppi di ragazzini che, per futili motivi, hanno discusso animatamente in via Roma, ingiurandosi a vicenda e arrivando alle mani. In quella circostanza sarebbero spuntati anche i coltelli. Ad evitare il peggio è stato l’intervento tempestivo dei Carabinieri.