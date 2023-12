Arriva la pubblica illuminazione in via Madonna del Pantano a Giugliano. La strada, arteria fondamentale di collegamento tra Lago Patria e Varcaturo, è sempre stata al buio ma ieri il sindaco Pirozzi ha annunciato l’accensione della pubblica illuminazione.

Giugliano, via Madonna del Pantano non è più al buio: arriva la pubblica illuminazione

Sono 105 i pali presenti lungo la strada, da ieri illuminati a Led, che erano spenti a causa pare di ostacoli di carattere burocratico. Soprattutto in fascia costiera sono diverse le arterie dove mancano servizi fondamentali quali appunto la pubblica illuminazione o il sistema fognario.

Un disagio non da poco per chi abita tra Licola, Varcaturo e Lago Patria ed è costretto a subire allagamenti ad ogni pioggia o a percorrere strade di sera completamente al buio, come era proprio per via Madonna del Pantano fino a ieri. “A Giugliano per troppi anni la normalità ha perso senso e valore – ha commentato il sindaco Nicola Pirozzi -. Ed a piccoli passi stiamo cercando nei limiti del possibile di recuperare il tempo perduto. Procediamo con grande umiltà e allo stesso tempo tantissimo impegno consapevoli che tanto abbiamo fatto e tantissimo c’è ancora da fare”.