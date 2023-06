E’ giunto il via libera in consiglio comunale della convenzione per lo stadio de Cristofaro. L’aula ha dato l’ok al provvedimento che stabilisce come l’impianto di Casacelle dovrà essere utilizzato dalla società Giugliano calcio, in che termini e a quali costi. Il Giugliano pagherà un canone di mille euro al mese per sei stagioni ma si occuperà di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Ma prima di giungere all’approvazione di ieri, non sono mancati mal di pancia politici. Al punto che la vicesindaco in quota Movimento 5 stelle aveva rimesso la delega agli impianti sportivi perché i pentastellati non erano d’accordo con il testo redatto.

La minoranza di centrosinistra ieri è uscita dall’aula. Per Sequino la procedura non è legittima, era necessario procedere con un gara pubblica per affidare un bene che produrrà guadagni per chi lo gestirà.