Con la riassegnazione delle deleghe nella giunta Matacena i gruppi in consiglio si riorganizzano ma non manca qualche malumore come in Forza Azzurra per la mancata attribuzione della delega allo sport e agli impianti sportivi. Soddisfazione invece per il presidente del consiglio comunale Giovanni Innocenti per la rappresentanza che ha con l’assessora Cannolicchio. Per la minoranza il sindaco ha sfiduciato i suoi stessi assessori.