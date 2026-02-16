Giugliano, via alla maxi bonifica di Ponte Riccio: rimozione di 10mila tonnellate di rifiuti

Sono iniziate questa mattina, lunedì 16 febbraio, le operazioni di rimozione e smaltimento dei rifiuti nell’area dell’insediamento spontaneo di Ponte Riccio, nella zona Asi, a Giugliano. Si tratta di quello che viene definito il più grande intervento di bonifica rifiuti attualmente in corso in Campania.

L’area, tristemente nota per essere stata teatro in passato di maxi roghi tossici, sarà interessata dalla rimozione di circa 10mila tonnellate di rifiuti accumulati nel tempo.

Intervento da 1,6 milioni di euro

L’operazione, dal valore complessivo di 1,6 milioni di euro, rientra nel piano nazionale di contrasto alle discariche abusive. A coordinare l’intervento è il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale, il Generale Giuseppe Vadalà, attraverso il Commissariato nazionale delle bonifiche. Le attività prevedono la rimozione dei cumuli di rifiuti, la loro caratterizzazione e il successivo conferimento negli impianti autorizzati per lo smaltimento.

Un’area simbolo della Terra dei Fuochi

Ponte Riccio rappresenta una delle aree simbolo della cosiddetta Terra dei Fuochi, più volte al centro di incendi dolosi e sversamenti illegali. I roghi sprigionati negli anni hanno alimentato preoccupazioni ambientali e sanitarie tra i residenti. Con l’avvio delle operazioni odierne si punta non solo alla messa in sicurezza dell’area, ma anche al recupero ambientale di un territorio segnato per troppo tempo dall’abbandono e dall’illegalità.