Giugliano. “Vestiti di solidarietà”, l’iniziativa promossa da A.M.A.M.I.

Giugliano. Grande successo per “Vestiti di Solidarietà”. Il Convento dei Monaci ha ospitato una partecipata serata benefica in memoria di Roberto Di Lella, il giovane farmacista giuglianese scomparso improvvisamente a soli 33 anni. L’iniziativa, promossa con cuore dall’associazione A.M.A.M.I., ha visto una straordinaria affluenza di pubblico. Tantissime persone hanno visitato gli stand, sommersi da centinaia di capi di abbigliamento, nuovi e usati, generosamente donati per la raccolta fondi da note attività locali come D’Aniello e Sartoria 74.

Dopo una sessione di “shopping solidale”, i partecipanti hanno potuto gustare prelibatezze locali. L’intero ricavato della serata sarà devoluto al progetto “Giovani in Cammino”. Questo importante progetto mira a formare nuovi volontari, giovani pronti a spendersi per la comunità. Un evento che ha dimostrato quanto la solidarietà sia viva e forte a Giugliano.