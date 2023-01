Vandali in azione al centro tamponi di Casacelle, a Giugliano. Stanotte i balordi si sono intrufolati all’interno della postazione drive-in della locale azienda sanitaria, mettendola completamente a soqquadro. Distrutto anche uno dei fanali posteriori del camper in dotazione ai sanitari.

Giugliano, vandali in azione: assalto al centro tamponi di via Campopannone

A denunciare l’episodio è il sindaco di Giugliano, Nicola Pirozzi, in un post su Facebook a corredo del quale ha pubblicato una serie di foto che testimoniano l’atto criminoso.

“Hanno vandalizzato il centro tamponi in via Campopannone. Purtroppo c’è una minoranza in questa città che non vuole che le cose cambino ma noi continueremo a fare il massimo per affermare un altro modello, civile, culturale e sociale”, ha scritto il primo cittadino.

“Che fosse una battaglia difficile lo sapevamo già – ha aggiunto Pirozzi – e oggi siamo ancora più motivati a vincerla affinché possa emergere la parte migliore”. Non è chiaro se i malviventi abbiano rubato anche del materiale sanitario ed elettrico dal Covid Point.

“Spero che le forze dell’ordine assicurino alla giustizia gli autori di questo gesto ignobile e vigliacco”, ha concluso il sindaco. Sul caso indagano i Carabinieri. Il centro tamponi resterà pertanto chiuso nella giornata di oggi.