Ennesima operazione della polizia locale di Giugliano, questa volta contro un truffatore. Scoperto un uomo che firmava ricorsi alle contravvenzioni della polizia locale di Giugliano per conto del padre morto.

Giugliano, usava auto del papà morto e presentava ricorsi con firme false per non pagare le multe: denunciato

L’uomo, un cittadino giuglianese, è stato denunciato per falso e sostituzione di persona. Secondo quanto ricostruito dagli uomini del comandante Emiliano Nacar, non solo della macchina del defunto ma presentava ricorsi contro i verbali notificati per violazioni al codice della strada per conto del papà morto.

Sui ricorsi, è stato accertato, apponeva firma false. Al truffatore è stata ritirata per questo la carta di circolazione del veicolo. Il documento è stato inviato alla Prefettura di Napoli.