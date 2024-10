Questa mattina, una pattuglia della Polizia Municipale di Giugliano, sezione stradale, agli ordini del vicecomandante Borgese, ha fermato un uomo di origini rumene mentre raccoglieva del materiale ferroso dalla strada. Il blitz è stato avvenuto in Via Vicinale Pacchianella nei pressi di un deposito di rifiuti date alle fiamme poco prima.

Uomo blocca la strada mentre raccoglie materiale ferroso da un rogo

L’uomo è stato denunciato per blocco stradale mentre il suo veicolo e il materiale ferroso, raccolto fino a quel momento, sono stati posti sotto sequestro penale. Nei mesi scorsi, sempre in zona Ponte Riccio, a Giugliano, si sono registrati altri roghi tossici che hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco e delle Forze di Polizia.

Ieri pomeriggio sequestrato furgone carico di pneumatici

Ieri pomeriggio, la Polizia Locale di Giugliano ha messo a segno un’altra operazione, nel corso della quale ha sequestrato un furgone carico di pneumatici pronto per essere sversato ed essere dato alle fiamme. Anche in questa circostanza il conducente è stato deferito all’autorità giudiziaria a piede libero e denunciato per trasporto e smaltimento illecito di rifiuti.