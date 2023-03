Forse un malore improvviso sta tenendo da circa un’ora un uomo chiuso in auto a Giugliano, in via Mario Pirozzi, davanti alla Galleria Ciccarelli. La macchina, piazzata al centro della carreggiata, ha mandato il traffico in tilt. Una lunga coda di mezzi ha paralizzato il centro cittadino.

Giugliano, uomo chiuso in auto da un’ora: traffico in tilt

Non si capisce bene cosa sia successo. Il conducente si sarebbe sentito male mentre era alla guida per fermarsi nei pressi della galleria Ciccarelli. Ora è nell’abitacolo e non dà segni di vita. Non è chiaro se sia deceduto o semplicemente svenuto. Alcuni automobilisti hanno spostato il veicolo a mano nello spiazzo dell’ex pompa di benzina per consentire alla circolazione di riprendere a scorrere.

In questo momento sono arrivati gli uomini del 118 e i carabinieri. Saranno i militari dell’Arma a infrangere il finestrino per consentire le operazioni di soccorso.