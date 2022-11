Quanti giovani ci sono a Giugliano? E quanti bambini nascono ogni anno? Come siamo messi a reddito? E i veri poveri esistono davvero anche dalle nostre parti? Italiani o stranieri? Sono alcune delle domande alle quali cerca una risposta l’Osservatorio delle Povertà e delle Risorse della Diocesi di Aversa, promosso dalla Caritas diocesana in collaborazione con la scuola socio-politica Eupolis.

Questi e altri temi sulla povertà sono trattati nel volume dal titolo Ascòltàti, il dossier 2022 dell’Osservatorio. Ascòltàti è il quarto dossier dell’Osservatorio dopo Ossèrvàti del 2019, Mani (at)tese del 2020 e Trattami del 2021.

Quest’anno il dossier propone un focus sul quadro socio-economico del nostro territorio e un’analisi delle povertà alla luce dei dati del Centro di Ascolto diocesano. Il dossier sarà presentato Mercoledì 9 Novembre 2022 alle ore 19:00 presso l’Istituto dei Fratelli Maristi in Giugliano nell’ambito degli eventi organizzati dalla Diocesi di Aversa in occasione della Giornata Mondiale dei Poveri. Ospite e relatrice dell’evento sarà la dottoressa Federica De Lauso, sociologa e ricercatrice dell’Ufficio Studi della Caritas Nazionale che dal 2014 è curatrice del Rapporto di Caritas Italiana su povertà ed esclusione sociale in Italia.

Prima dell’evento, la dottoressa De Lauso sarà a disposizione presso i Maristi dalle 18:00 per chi volesse avere con lei un confronto personale.