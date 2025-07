Giugliano, ufficiale l’arrivo di Giuseppe D’Agostino a titolo definitivo dal Napoli

Il Giugliano Calcio 1928 annuncia con soddisfazione di aver concluso positivamente la trattativa per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive dell’attaccante Giuseppe D’Agostino, proveniente dall’SSC Napoli. Il giovane calciatore, nato nel 2003, ha sottoscritto con il club gialloblù un contratto biennale, legandosi ufficialmente alla società per le prossime due stagioni.

Cresciuto nel vivaio del Napoli, D’Agostino ha mosso i primi passi nel mondo del calcio professionistico con determinazione e talento, distinguendosi già in giovane età per le sue qualità tecniche e il fiuto del gol. Dopo la trafila nelle giovanili partenopee, ha esordito tra i professionisti nel campionato di Serie C durante la stagione 2022/2023, indossando la maglia della Juve Stabia. In quell’annata ha collezionato ben 35 presenze, mettendo a segno 5 reti e dimostrando una notevole maturità in campo nonostante l’età.

Nel corso della stagione successiva, il suo percorso si è diviso tra due club: prima il Monopoli, poi l’AZ Picerno, esperienze che gli hanno permesso di arricchire ulteriormente il proprio bagaglio tecnico e tattico. La scorsa stagione ha fatto ritorno a Giugliano, squadra con cui aveva già lasciato intravedere le sue potenzialità: ha totalizzato 27 presenze e realizzato 3 gol, contribuendo in maniera concreta al percorso stagionale della squadra.

Ad oggi, nonostante sia ancora all’inizio della sua carriera, D’Agostino può già vantare un curriculum di tutto rispetto con 95 presenze tra i professionisti, un traguardo importante che testimonia la sua costanza, affidabilità e voglia di crescere. L’acquisto a titolo definitivo rappresenta per il Giugliano un investimento sul presente e sul futuro, puntando su un profilo giovane ma già esperto, desideroso di affermarsi e dare un contributo determinante al progetto tecnico della società. Il club rivolge un caloroso benvenuto a Giuseppe, augurandogli le migliori fortune personali e professionali con la maglia gialloblù.

Di Martina Ferraro