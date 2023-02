Da dieci anni sul territorio, l’Istituto San Raffaele di Giugliano si evolve sempre più. In occasione dell’open Day previsto per sabato 11 febbraio, tutti gli alunni e il personale scolastico sono impegnati ai preparativi per mostrare ai futuri iscritti le tante attività e peculiarità della scuola.

Formazione a 360 gradi in una realtà in conta crescita ed evoluzione.

Tutto proto per l’open Day di Sabato 11 Febbraio dalle 9 del mattino sino alle 18.00 del pomeriggio.