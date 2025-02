Giugliano-Turris si gioca, smentito il possibile rinvio dalla società gialloblù

Attraverso una nota pubblicata sui propri profili social, il Giugliano ha voluto comunicare ai tifosi che il derby contro la Turris, in programma venerdì sera, verrà disputato come da calendario. Le note vicende societarie che hanno coinvolto il club corallino e il rinvio della gara del Taranto – l’altro club del girone C sotto la lente d’ingrandimento della Covisoc – avevano scatenato voci di un possibile rinvio anche del match del De Cristofaro, smentito ufficialmente dalla società gialloblù:

Il comunicato del club

“La società intende informare i propri sostenitori, a discapito di alcune notizie fuoriuscite presso vari organi di stampa/web/radio, che non ha ricevuto alcuna comunicazione dalla Lega e che la gara in programma venerdì 28 febbraio alle ore 20:30 allo Stadio Alberto De Cristofaro contro la Turris 1944, si giocherà regolarmente.”