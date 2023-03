Tre aziende di Giugliano colpite da interdittive antimafia. Si tratta dell’azienda agricola Sestile srl, della ditta individuale Sestile Giovanna e della Tenuta la Contessa, quest’ultima situata in via Carrafiello, a Varcaturo. Tutte e tre le aziente hanno sede nella Terza città della Campania. A darne notizia è Il Mattino.

Giugliano, tre aziende colpite da interdittive antimafia

Nelle scorse settimane, la Prefettura di Napoli aveva emesso analoghi provvedimenti antimafia a carico di imprese presenti nei comuni dell’area Nord di Napoli. Parliamo della Ad Srl con sede a Sant’Antimo, della Ecoce srl di Giugliano e della Insieme Srl ubicata a Villaricca.

Nella fattispecie, la Ecoce si occupa di servizi per l’igiene ambientale, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti. Opera in alcuni comuni della provincia di Caserta, tra i quali Parete, Portico di Caserta e Lusciano. A proporre il provvedimento l’ufficio antimafia della Prefettura, secondo il quale sussistono “tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare gli indirizzi dell’impresa”. In questa circostanza, nessuno dei titolari risulta indagato ma l’azienda sarebbe stata vittima di due richiesta estorsive da parte di due differenti gruppi criminali nei cui confronti però gli imprenditori non avrebbero mai sporto denuncia.