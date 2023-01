Tre aziende di Giugliano, Sant’Antimo e Villaricca colpite da interdittiva antimafia

Tre aziende di Giugliano, Sant’Antimo e Villaricca colpite da interdittive antimafia. La scure della Prefettura di Napoli si abbatte su tre società dell’area nord di Napoli. Si tratta della Ad Srl con sede a Sant’Antimo, della Ecoce srl di Giugliano e della Insieme Srl ubicata a Villaricca.

Come spiega Il Mattino, la Ecoce si occupa di servizi per l’igiene ambientale, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti. Opera in alcuni comuni della provincia di Caserta, tra i quali Parete, Portico di Caserta e Lusciano. A proporre il provvedimento l’ufficio antimafia della Prefettura, secondo il quale sussistono “tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare gli indirizzi dell’impresa”.

Sotto i riflettori dell’antimafia soprattutto il nome della Ecoce, il cui nome spunta in una recente ordinanza di custodia cautelare emessa dalla DDA nei confronti di alcuni esponenti del clan dei Casalesi. Nessuno dei titolari è indagato ma l’azienda sarebbe stata vittima di due richieste estorsive da parte di due differenti gruppi criminali nei cui confronti però gli imprenditori non avrebbero mai sporto denuncia. Per salvarguardare i pubblici servizi erogati dalla Ecoce, la Prefettura potrebbe inviare un commissario straordinario.