Un altro disagio per gli automobilisti giuglianesi. Dopo la chiusura di un tratto di via Colonne, chiude anche un tratto della via Appia, tra Giugliano e Sant’Antimo. Il segmento viario interessato dai lavori Eav per il rifacimento del sistema fognario questa volta è quello che va dall’uscita dell’Asse Mediano al caseificio Terracciano.

Giugliano, trappola viabilità: chiude anche tratto dell’Appia

Da alcuni giorni chi esce dall’Asse Mediano non può svoltare più in direzione Aversa perché si ritrova la strada sbarrata da un divieto d’accesso. L’area è cantierizzata. E’ possibile procedere soltanto in un’unica direzione di marcia, cioè da Aversa verso Giugliano e non viceversa. Chi da via Colonne è diretto verso l’agro aversano, sarà costretto a percorrere il tragitto interno per la città di Sant’Antimo.

Peccato, però, che anche questa volta è mancata qualsiasi comunicazione da parte delle istituzioni interessate. Né infatti dall’Eav, né dal comune di Giugliano sono arrivati avvisi alla cittadinanza relativi alla chiusura del tratto stradale, così come è mancata l’indicazione di percorsi alternativi con l’ausilio della segnaletica stradale.

Per questo molti automobilisti stanno sfidando i divieti e percorrendo ugualmente l’Appia contromano nel segmento interdetto alla viabilità per raggiungere l’altro versante dell’asse viario. Così come accade nella strada che costeggia la metropolitana di Giugliano dove sono migliaia le auto che percorrono la strada contromano a causa del tratto chiuso di via Colonne.

Il disagio di via Appia si aggiunge infatti a quello di via Colonne, interessato dai lavori Eav in ben due tratti che rendono complicata la circolazione stradale per tutti gli automobilisti che vogliano spostarsi dal centro giuglianese verso Melito, Aversa o Sant’Antimo.