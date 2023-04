Un brutto incidente si è verificato poco fa sulla circumvallazione esterna, nei pressi dello store Gloria, a Giugliano. Nello scontro sono rimaste coinvolte 3 auto.

Giugliano, terribile scontro nei pressi di Gloria: 3 auto coinvolte. Una si è ribaltata

Secondo quanto apprende Teleclubitalia, l’impatto è stato molto violento. Una delle auto coinvolte si sarebbe addirittura capovolta. Le cause di quanto accaduto sono ancora in fase di accertamento. Non si conoscono le condizioni di eventuali feriti.

Attualmente, la corsia centrale della strada a scorrimento veloce, in direzione Lago Patria, è totalmente bloccata. Sul posto sono interventi le forze dell’ordine e i sanitari del 118. Il traffico è in tilt anche a causa di curiosi che rallentano per sbirciare e capire cosa sia successo.