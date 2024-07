Se non fosse stato per il suo intervento, probabilmente i malviventi sarebbero riusciti a mettere a segno il colpo. A Giugliano, in via Staffetta, una guardia giurata ha sventato una rapina, intimorendo i balordi esplodendo alcuni colpi di pistola in aria.

Giugliano, tentata rapina a un farmacista: vigilante spara in aria e mette in fuga i malviventi

È accaduto ieri sera, intorno alle 22. Il proprietario di una farmacia del posto, scortato da alcuni vigilantes, stava percorrendo via Staffetta, verosimilmente in auto, quando è stato avvicinato da ignoti con volto coperto e armati di pistola. I malviventi hanno preteso l’incasso dall’uomo, ma proprio in quel momento una guardia giurata ha esploso in aria alcuni colpi d’arma da fuoco. Temendo conseguenze, i malviventi sono fuggiti a bordo di un’auto. Dell’accaduto sono stati informati i Carabinieri della compagnia di Giugliano, che hanno avviato le indagini.