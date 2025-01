Non hanno fatto in tempo a scendere dallo scooter che, alla vista delle telecamere di sorveglianza, sono scappati via senza neanche entrare nel locale. È successo oggi pomeriggio, intorno alle 14.15, in via Aviere Mario Pirozzi 109 a Giugliano, ai danni di O’Sapurit Burgerstore.

Giugliano, tentano rapina da O’ Sapurit Burgerstore: notano telecamere e scappano

Come mostrano chiaramente le telecamere, due individui a bordo di uno scooter, con il volto coperto da caschi integrali, si sono fermati finanzi al locale con l’intento di mettere a segno il colpo. A sventare la tentata rapina è stato il sistema di videosorveglianza del pub di via Pirozzi: alla vista delle telecamere, i malviventi hanno desistito e si sono dati alla fuga.

Non è la prima volta che O’Sapurit Burgerstore viene preso di mira. I titolari, già vittime di due raid in passato, hanno denunciato immediatamente l’accaduto alle autorità competenti. “Abbiamo segnalato alle autorità competenti, noi già vittima di due raid”, si legge in un post pubblicato sui canali social del locale.