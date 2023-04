Scene da ordinaria follia a Giugliano. Poco dopo le 13 un tamponamento tra due auto lungo via degli Innamorati, in pieno centro, ha provocato una violenta lite. Vittima e aggressore sono finiti in manette dopo l’arrivo dei carabinieri.

Giugliano, tamponamento finisce in pestaggio: due in menette

Le circostanze dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento. Da quanto apprende Teleclubitalia, il tutto sarebbe nato per questioni di viabilità. Un furgone e una Renault Clio hanno tamponato in via Innamorati nei pressi del ristorante “Da Marcello”.

Il conducente della Clio sarebbe sceso, armato di un oggetto contundente – un bastone o una spranga di ferro – e si sarebbe scagliato violentemente contro il furgoncino e il conducente. Ad avere la peggio è stato il guidatore del piccolo mezzo da lavoro. L’uomo è stato ferito sia al volto che ad un braccio. Sul posto sono accorsi carabinieri e ambulanza. I militari dell’Arma si sono precipitati quando l’aggressione era ancora in corso e hanno bloccato le due persone.