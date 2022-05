GIUGLIANO. Con un furgone sversava illecitamente rifiuti nelle campagne di Giugliano: oggi la polizia municipale è riuscita a individuare l’ecocriminale e denunciarlo.

Le foto di questo furgone che scaricava immondizia di ogni genere circolavano da circa due settimane fa. Da quel momento, la polizia municipale di Giugliano, il settore ambiente diretto dal capitano Salvatore Borgese, si è messo alla ricerca dell’uomo e stamane lo ha individuato.

Sversava rifiuti a Giugliano

Si tratta di un extracomunitario che con un furgone raccoglieva rifiuti e poi li sversava nelle campagne di Giugliano, in particolare nella zona di Varcaturo. Uno degli sversamenti è avvenuto in via Ripuaria. Oggi, grazie a indagini fatte sia al presunto domicilio dell’uomo che attraverso un tracciamento del territorio, i caschi bianchi lo hanno beccato nuovamente in via Ripuaria dove stava per disfarsi ancora di cumuli di immondizia.

E’ stato denunciato per trasporto e smaltimento illecito di rifiuti, sequestrato il furgone e inoltre i vigili hanno scoperto che la sua era una residenza fittizia.