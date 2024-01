L’ha costretta non solo a versare diverse migliaia di euro, ma anche di cederle l’usufrutto di un appartamento di proprietà della Congregazione. Una storia incredibile arriva da Varcaturo, frazione del litorale di Giugliano. Vittima una suora appartenente ad una Congregazione presente sul territorio.

Giugliano, suora sotto scacco: le estorcono soldi per migliaia di euro. Arrestata 54enne

La monaca è stata minacciata da una 54enne del posto, collaboratrice scolastica di un istituto dove la vittima lavora. Secondo il racconto dei testimoni e gli accertamenti condotti dai militari dell’Arma che hanno portato all’arresto questa mattina dell’estorcitrice, la donna ha ricattato la suora minacciandola di rivelare alle autorità religiose dettagli personali che la riguardavano se non le avesse consegnato la somma di denaro richiesta.

Grazie alle indagini, scattate in seguito alla denuncia, la 54enne è finita in manette e dovrà rispondere di estorsione aggravata. La donna, minacciando a più riprese la religiosa, avrebbe ottenuto da lei non solo svariate migliaia di euro – una parte delle quali è servita per acquistare un’auto, attualmente sotto sequestro – ma le sarebbe stato riconosciuto l’usufrutto di un’abitazione di proprietà della Congregazione a cui appartiene la suora. La malvivente è ora ai domiciliari, in attesa di comparire dinanzi al giudice.