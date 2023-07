Giugliano. Un evento curato nei minimi particolari, quello andato in scena giovedì 20 luglio scorso nella suggestiva cornice dell’Ocean Club eventi in via Circurmvallazione esterna a Giugliano e realizzato dalla wedding ed event planner Pina D’Ausilio di Gi.An.Gi. Event , agenzia sita a Giugliano in via Giuseppe Mazzini 43, e dal suo team.

“Il nostro progetto, mio e dei miei collaboratori, parte da lontano e guarda al futuro, abbiamo voluto raccogliere in una sera il meglio di quello che sappiamo fare mettendo insieme le preziose collaborazioni di cui ci avvaliamo da tanti anni per offrire a chi si affida alla mia professionalità solo il meglio – ha dichiarato Pina D’Ausilio – la mia è una realtà dedicata alle cerimonie di ogni tipo, un lavoro che amo fare e che, grazie alle tante collaborazioni è diventato un viaggio affascinante”.

La cura dei dettagli all’interno della struttura e l’armonia creata nel corso della serata hanno segnato il successo per quello che ormai è un vero punto di riferimento per chi vuole creare eventi unici ed in linea con i trend del momento.

Pina D’Ausilio conclude poi con i ringraziamenti:“Mi sento di ringraziare uno ad uno i partner che hanno collaborato alla realizzazione di questo evento e chi lo ha impreziosito con la sua presenza: Magic world party, Parsifal fiori con la collaborazione di Francesco Scognamiglio, F.O.B Animation events, Atelier Germano Reale, Mikelife abbigliamento, Autonoleggio Vergara , Fotografia De Santis con la collaborazione di Enzo Calone, Pirotecnica Giuglianese, Ocean Club Eventi con la Collaborazione dello Chef Antonio Napolitano, Target Parrucchieri, Make-up Nicola Acella con la collaborazione di Carmela Turco, Papa confetti e cioccolato , Direttore artistico dell’Accademia danza partenopea, Grafico we stampa, Service di Pasquale Cristiano, We can dance tv e Dino Piacenti e l’amministrazione comunale ed il sindaco Nicola Pirozzi”.

