Giugliano. È tra le barberia storiche di Giugliano (tra le prime) e apparirà in prima serata sul canale televisivo Discovery Real Time nella trasmissione “Le Neomelodiche Show”, dove protagoniste sono le artiste napoletane Giusy Attanasio, Nancy Coppola e Stefania Lai.

Parliamo del salone Catelli Barber Shop Luxury presente nella terza città della Campania in Corso Campano, 623. “Una partecipazione televisiva su una rete nazionale che onora una realtà lavorativa che va avanti da 23 anni – ha dichiarato Salvatore Catelli, fondatore e titolare dell’azienda – siamo contenti di questa partecipazione”. Ad affiancarlo il fratello Vittorio, storico collaboratore, ed il figlio Vincenzo, che a soli 18 anni e tra i primi 10 in Italia per il campionato acconciatori nella categoria commerciale.

COMUNICATO STAMPA