Giugliano, strade colabrodo e dissestate in centro

Buche, rattoppi e continui avvallamenti. È questa la fotografia di alcune strade del centro di Giugliano, dove cresce la rabbia dei cittadini. In molti puntano il dito contro i lavori per la posa della fibra ottica: interventi conclusi, ma con ripristini giudicati insufficienti e spesso realizzati con semplice asfalto rattoppato.

Siamo in via Fratelli Maristi: il manto stradale appare a chiazze, con colori diversi che raccontano una lunga serie di rappezzi. In alcuni punti l’asfalto ha già ceduto. All’incrocio con via Basile, arteria che conduce all’ospedale cittadino, la situazione non migliora: una parte della carreggiata non risulta neppure completamente asfaltata.

Critica, anche, la zona antistante l’istituto Fratelli Maristi, dove le buche rappresentano un serio pericolo sia per le auto che per i pedoni. Proseguendo lungo la strada, il quadro resta lo stesso: fossi, cedimenti e tratti dissestati.

Spostandoci in zona San Nicola, sempre a Giugliano, lo scenario si ripete. In pochi metri convivono diverse tipologie di asfalto, con evidenti disagi alla viabilità, soprattutto nei giorni di pioggia. Gli allagamenti sono frequenti e, dopo ogni precipitazione, si aprono nuove buche.

Una situazione diffusa in più zone della città, dove le strade sono ormai diventate un colabrodo, pericolose e difficili da percorrere.

