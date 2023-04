Strade interdette per lavori di rifacimento al manto stradale a Giugliano. Nei giorni 27 e 28 aprile non si potrà né circolare né parcheggiare i veicoli lungo le arterie cittadine, pena la rimozione forzata.

Giugliano, strade chiuse per lavori al manto stradale: le zone interessate

La comunicazione arriva dal Comune. La zona interessata dagli interventi di pavimentazione sono: via Casacelle, partendo dalla chiesa Evangelica per poi passare al Parco Regina fino alla farmacia del quartiere e infine via Pigna.

I lavori dureranno soltanto due giorni, pertanto le strade verranno transennate dalla ditta incaricata per impedire che veicoli possano accedervi. Al termine dell’intervento di messa in sicurezza e di manutenzione delle strade, già a partire dal 29 aprile, si potrà di nuovo circolare liberamente tra via Casacelle e via Pigna.