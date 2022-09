GIUGLIANO. Situazione critica in alcune zone di Giugliano, sia in centro che in fascia costiera, a causa degli allagamenti di questa mattina. La bomba d’acqua sta mettendo a dura prova alcune zone cittadine e diversi cittadini hanno denunciato alla nostra redazione l’impossibilità di raggiungere i seggi elettorali.

Allagate strade dei seggi elettorali a Giugliano

Le situazioni più critiche sono nella zona di via Santa Caterina da Siena, via San Francesco, via Spazzilli e via Bartolo Longo. E’ qui che è presente un seggio e un cittadino, contattando la nostra redazione, ha scritto: “Dovremmo andare a votare, ma via Spazzilli è impraticabile, non c’è ausilio di forze dell’ordine, siamo abbandonati”.

Stessa situazione nella fascia costiera dove risulta irraggiungibile il seggio della scuola don Salvatore Vitale. Via Madonna del Pantano è infatti un fiume in piena, attraversarla è estremamente pericoloso così diverse auto stanno tornando indietro. Anche via Lago Patria versa in una condizione critica, mentre sempre in via Madonna del Pantano è crollato un albero che blocca il passaggio delle auto. Insomma disagi notevoli che si registrano ogni volta che c’è maltempo in città ma oggi la situazione è più critica del solito visto che coincide anche con la giornata elettorale e i cittadini sono “costretti” a uscire per esercitare il diritto di voto.