Centro cittadino off limits alle auto a Giugliano in Campania nella giornata del 31 dicembre. In occasione degli eventi natalizi inseriti nel cartellone “Atmosfere di Natale – Eventi sotto l’Albero 2025”, il Comune ha disposto una serie di chiusure temporanee al traffico per garantire lo svolgimento in sicurezza delle manifestazioni.

Giugliano, stop al traffico in centro il 31 dicembre: strade chiuse per il brindisi di fine anno

L’ordinanza, firmata dal dirigente della Polizia Municipale Luigi De Simone, prevede l’interdizione al transito veicolare dalle ore 16 alle ore 20 nelle principali strade del centro. In particolare saranno chiuse via Roma, nel tratto compreso tra piazza Gramsci e corso Campano, corso Campano tra via Roma e piazza Trivio e via Cumana da via Sant’Anna fino a piazza Matteotti. Le limitazioni sono legate agli eventi in programma in piazza Matteotti, dove è previsto il brindisi di fine con la partecipazione di Tony Tammaro.

Percorsi alternativi

Per limitare i disagi alla circolazione, la Polizia Municipale ha predisposto percorsi alternativi e deviazioni del traffico su diverse strade cittadine, tra cui via Licoda, via Vittorio Veneto, vico Cacciapuoti, via Sant’Anna e via Cumana, in base alla direzione di provenienza dei veicoli. L’accesso alle zone interdette resterà consentito esclusivamente ai residenti, ai titolari di box auto, ai mezzi di emergenza e alle persone con disabilità. Possibili variazioni al piano traffico potranno essere adottate in caso di necessità.