Solo 24 ore dopo il sequestro del white hash a Pozzuoli, i carabinieri intercettano una nuova e costosissima variante di hashish. Trovati 45 grammi di frozen nell’abitazione di un pregiudicato.

Melito, arriva il “frozen”: hashish ad altissimo contenuto di THC venduto fino a 80 euro al grammo

Il mercato della droga continua a cambiare pelle. A poche ore dalla scoperta del white hash a Pozzuoli, nel Napoletano compare un’altra forma di hashish lavorata per raggiungere concentrazioni di principio attivo sempre più elevate. Si chiama “frozen hashish” ed è una resina ottenuta attraverso lavorazioni a freddo che consentono di preservare e concentrare le ghiandole resinose della cannabis.

Il risultato è un prodotto particolarmente pregiato sul mercato illegale, ma soprattutto caratterizzato da un elevatissimo contenuto di THC. E il prezzo racconta bene la nuova frontiera del mercato: il frozen può arrivare a essere venduto anche a 80 euro al grammo.

Non è un fenomeno esclusivamente napoletano. Nei mesi scorsi una partita di frozen era stata sequestrata anche a Trento. In quel caso le é stato accertato come la particolare lavorazione producesse una resina ad alto contenuto di THC, arrivando a indicare un valore sul mercato illecito di circa 80 euro al grammo. E il fenomeno va inserito in un mercato europeo nel quale la potenza della cannabis è in costante aumento.

L’arresto del pusher

È pomeriggio quando i militari della Sezione Operativa della Compagnia di Giugliano in Campania transitano in via dei Gerani. L’attenzione dei carabinieri viene attirata da una Smart ForTwo con due persone a bordo. I due sembrano intenti a scambiarsi qualcosa. I carabinieri decidono di intervenire.

Il passeggero è un 24enne incensurato ed è il cliente. Addosso al conducente, Giuseppe Raimondo, classe 2001, già noto alle forze dell’ordine, vengono invece trovati circa 290 euro in banconote di diverso taglio. I carabinieri decidono di approfondire il controllo e passano al veicolo. Nel vano portaoggetti c’è un doppio fondo. È lì che vengono nascoste 11 bustine di marijuana, per complessivi 75 grammi, e 9 bustine di hashish, per complessivi 62 grammi.

La perquisizione prosegue nell’abitazione di Raimondo. Il bilancio si allarga. Vengono trovate altre 7 bustine di marijuana, per 34 grammi, e 8 bustine di hashish, per 40 grammi. Poi arriva la scoperta che accende ancora una volta i riflettori sulle nuove forme di droga ad alta potenza. Sette bustine di “Frozen Hashish” ad alto contenuto di THC, per un peso complessivo di 45 grammi.

Nell’abitazione e nell’auto vengono inoltre sequestrati telefoni cellulari, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Un quantitativo che, considerando il valore indicato per questo tipo di sostanza sul mercato illecito, può raggiungere diverse migliaia di euro. Giuseppe Raimondo è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Le indagini proseguono.