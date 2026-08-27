Battipaglia, blitz dell’Asl e Polizia locale ad un’attività commerciale: trovata anche una testa bovina

Blitz congiunto tra Asl di Salerno e Polizia Locale a Battipaglia. Nel mirino dei controlli un esercizio commerciale in via Rosa Jemma. Sequestrate ingenti quantità di alimentari e cosmetici.

Battipaglia, blitz dell’Asl e Polizia locale ad un’attività commerciale: l’ispezione

L’ispezione ha riguardato l’intera attività commerciale, compresi il deposito, le celle frigorifere ed il reparto macelleria. E’ stato proprio nelle celle frigorifere che sono state riscontrate delle modalità di conservazione delle carni irregolari. I prodotti erano ammassati, privi di protezioni adeguate e talvolta a diretto contatto con il pavimento. Tra la merce trovata ci sarebbe anche una testa bovina contenente materiale specifico a rischio, la cui detenzione è stata vietata dalla normativa europea. Il personale veterinario ha dunque disposto il sequestro delle carni e dei prodotti alimentari presenti nelle celle frigorifere e in tutto il reparto macelleria.

Ulteriori sequestri sono stati effettuati dalla Polizia Municipale e contano 700 confezioni di alimenti e 120 chilogrammi di zucchero, in quanto privi di informazioni, documentazione e tracciabilità in lingua italiana poiché di provenienza extraeuropea. L’esercente non ha infatti fornito lcuna documentazione relativa all’acquisto della merce. Sequestrati, per le stesse ragioni, anche prodotti cosmetici, anch’essi etichettati solamente in lingua straniera. I controlli congiunti di Asl e Polizia Municipale continueranno anche nelle prossime settimane con una particolare attenzione agli alimenti di provenienza extraeuropea.