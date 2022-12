È ufficiale: la Regione Campania ha deliberato lo stanziamento di oltre 19 milioni di euro per il rifacimento del collettore fognario in via Santa Caterina da Siena nel comune di Giugliano.

Giugliano, svolta per via Santa Caterina: la Regione stanzia 20 milioni di euro

A distanza di quasi 5 anni, arriva un’importantissima svolta per la terza città della Campania. Dopo il crollo del febbraio 2018, nonostante i lavori di rifacimento da parte dell’amministrazione comunale, il tratto non è mai stato più riaperto, isolando di fatto un pezzo di città.

Il provvedimento della regione dovrebbe risolvere anche il problema degli allagamenti che nella zona “Monaci”, in questi anni, è sempre più frequente.

Giugliano, il crollo di via Santa Caterina da Siena nel febbraio 2018

Il crollo dell’asse viario di via Santa Caterina risale al 2018, quando, nella notte del 23 febbraio, sprofondarono circa 20 metri di strada. Il crollo causò anche la rottura della condotta idrica.

“Il punto crollato – aveva spiegato l’allora sindaco, Antonio Poziello – era già stato oggetto di un intervento d’urgenza nel precedente periodo natalizio. Uno smottamento aveva evidenziato dei cedimenti sotto le pareti della fogna e le successive indagini con i robot-telecamera avevano attestato la necessità di un intervento più complesso.”