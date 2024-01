È in corso dall’alba un servizio straordinario al campo rom di via Carrafiello a Giugliano. Il Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, aveva annunciato un immediato intervento delle forze dell’ordine nell’insediamento durante il comitato per l’ordine e la sicurezza che si è tenuto circa una settimana fa al Municipio di Corso Campano, convocato subito dopo la tragedia di Michelle, la bimba di 6 anni morta dopo aver toccato alcuni cavi elettrici scoperti nel campo.

Giugliano, blitz dopo morte di Michelle: rimozione allacci abusivi e rifiuti in via Carrafiello

L’operazione è coordinata dagli agenti del commissariato di Polizia Giugliano-Villaricca, guidati dal dirigente Marcello Castello. A supporto anche i Carabinieri della locale compagnia, la Polizia Municipale e l’Esercito. Oltre alle forze dell’ordine, ci sono anche assistenti sociali, addetti al servizio idrico e tecnici Enel.

Gli interventi si stanno concentrando sulla messa in sicurezza degli allacci abusivi, con particolare attenzione a quelli staccati in precedenza. Durante i controlli, è stato individuato anche un attacco abusivo alla rete idrica pubblica, e le forze dell’ordine e gli operatori hanno provveduto a disattivarlo.

Rimossi anche rifiuti

Resta però il problema di garantire l’approvvigionamento d’acqua ai residenti e soprattutto ai bambini che vivono nel campo. Parallelamente, sono in corso operazioni di rimozione di cataste di rifiuti presenti in via Carrafiello per migliorare le condizioni igieniche e di sicurezza dell’area.