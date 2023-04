La pioggia di questa mattina fa danni anche a Giugliano, nella zona dei cantiere di via Colonne. Poco fa, infatti, una parte della strada è sprofondata, inghiottendo parte di un’auto in transito in direzione Giugliano.

Giugliano, sprofonda il cantiere in via Colonne: auto incastrata nella voragine

Complice di quanto accaduto sicuramente il violento nubifragio che si è abbattuto questa mattina su tutta l’area a nord di Napoli. Una parte del cantiere era stata riaperta da qualche tempo, in un solo senso, per dare una boccata di respiro a residenti e commercianti che vivono un enorme disagio a causa dei lavori in una delle aree più maggiormente trafficate. Quel tratto di strada, infatti, collega Giugliano con Melito e Sant’Antimo. Nonostante i percorsi alternativi, da mesi i cittadini denunciano anche un incremento di incidenti a causa della scarsa visibilità di notte del cantiere.

Un episodio molto simile è accaduto anche a Posillipo, a Napoli. Una Renault Twingo di colore blu è stata inghiottita dall’asfalto a causa di un cedimento. Dentro l’auto, incastrato, c’era un 87enne. L’acqua era salita fino alle gambe. I carabinieri lo hanno estratto dall’abitacolo e ora sta bene.