È un risveglio triste per la città di Giugliano, che piange Fortuna Di Tuccio, moglie e madre arresasi a un brutto male contro cui lottava da tempo. La donna si è spenta a 59 anni.

Giugliano piange Fortuna: oggi i funerali al Convento dei Monaci

La notizia è rimbalzata ieri pomeriggio sui social, gettando nello sconforto amici e parenti. Fortuna lascia il marito e due figli, Salvatore e Pasquale. L’ultimo saluto verrà dato oggi, alle 18, presso la chiesa del Convento dei Monaci.

Cordoglio sui social

Tanti in queste ore i messaggi di cordoglio. “Si diventa famiglia non solo per un legame di sangue ma anche quando si è legati da un profondo affetto e rispetto. Grazie per il bene e l’accoglienza che ci hai sempre dimostrato”, ha scritto Angelo. E poi il fratello Gianni: “Hai lottato come una leonessa contro un male terribile, mi auguro solo che adesso tu sia in paradiso, veglia sulla tua famiglia e su tutti noi sorella mia, ti ho voluto tanto bene e te ne vorrò per l’eternità”.