Il Puc continua a tenere banco a Giugliano e soprattutto a dividere la maggioranza consiliare. A spaccarsi sull’adozione del nuovo piano urbanistico comunale è il Movimento 5 stelle. Da un lato il consigliere Salvatore Pezzella che si è detto contrario, dall’altro gli altri quattro esponenti in assise, D’Agostino, Ricciardiello, Palma e Pennacchio, e i due assessori, Savarese e Taglialatela Scafati, che hanno dato il via libera al sindaco Pirozzi.

M5s diviso sul Puc a Giugliano

Questi ultimi hanno replicato alle parole di Pezzella e hanno giustificato invece il loro assenso dicendo che “gli obiettivi del Puc sono gli stessi del Movimento: consumo di suolo zero, transizione ecologica, sviluppo turistico ambientalmente compatibile della zona costiera. La scelta del M5S – continuano – è ampiamente ponderata e argomentata ed è coerente con le scelte politiche operate in giunta e in consiglio. Ai diversi incontri il collega e amico Salvatore Pezzella non ha partecipato avendo comunicato la sua posizione di contrarietà. Rispettiamo la scelta di Salvatore Pezzella (con il quale speriamo che il percorso continui visto che il suo distinguo specifico è motivato principalmente dalla mancanza di conoscenze specifiche), ma il movimento 5 stelle sta anteponendo ancora una volta il bene comune”.

Pezzella si è invece unito al fronte interno di Riformisti e Repubblicani. “Da un bel po’ di tempo stavamo chiedendo come gruppo consiliare di condividere con le associazioni di categoria le scelte sullo strumento urbanistico – spiega il consigliere 5 stelle -. Non è possibile dare l’ok a scatola chiusa decidendo il futuro della nostra città senza sapere di cosa si tratta”. Il sindaco vorrebbe portare il puc in giunta il 15 dicembre ma Pezzella critica anche i tempi con cui l’amministrazione intende procedere: “Non capisco perché tutta questa fretta – scrive sui social il consigliere metropolitano -. Entro fine mese arriverà una proroga facendo sì che per l’anno nuovo si potesse fare un lavoro con più tranquillità ma soprattutto condiviso con chi conosce la materia”.

