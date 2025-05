E’ entrata nel vivo la campagna elettorale a Giugliano. Con le aperture e le presentazioni alla stampa dei tre aspiranti sindaci il clima in città inizia a scaldarsi. Sui social partono le prime stoccate. Ieri Pezzella ha replicato a Pianese sulla riapertura di Corso Campano.

Giugliano, botta e risposta tra Pianese e Pezzella su corso Campano. Venerdì apertura di D’Alterio

Il candidato di centrodestra ha detto di riaprirlo in 6 giorni: “Basta che la politica si assuma le responsabilità eseguendo i lavori in danno dei proprietari”. Immediata la replica di Pezzella: “Qualcuno ci vuole copiare dichiarando che lo apriranno in 6 giorni. Forse non avete ancora capito la nostra politica il nostro obbiettivo? La riapertura oggi non domani. Siate seri”.

D’Alterio, dopo la conferenza con gli esponenti della coalizione tenuta ieri, venerdì terrà l’apertura di campagna elettorale. Ieri ha detto che uno dei temi principali del suo programma è la sicurezza con l’obiettivo di costituire un tavolo permanente sul tema. Politicamente se da un lato il centrodestra si è compattato su Pianese, non è così per il centrosinistra che sconta l’assenza del Movimento 5 stelle in coalizione. Il vero nemico da battere per tutti però è solo uno: l’astensionismo.