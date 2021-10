Ormai è consuetudine a Giugliano lasciare l’automobile in seconda fila (e anche in terza). Quando si va a fare la spesa o quando si vanno a prelevare i propri figli a scuola. Ma questa scellerata consuetudine del parcheggio selvaggio ha trasformato questo pomeriggio una via del centro in un vero “inferno automobilistico”.

Giugliano, sosta selvaggia: autobus bloccato in via Maristi

In via Fratelli Maristi verso l’ora d’uscita degli studenti il traffico è andato in tilt ed un autobus è rimasto bloccato tra le auto che sostavano ai bordi dell’Asse viario.

Pare che il caos, su quella strada, si riproponga ogni pomeriggio allo stesso orario. Ma oggi il passaggio del Bus (con le auto in seconda fila) ha completamente bloccato la viabilità.