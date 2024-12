In manette Marco Reale, 33enne di Giugliano già noto alle forze dell’ordine. I carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia locale lo hanno sorpreso con 200 grammi di hasish negli slip.

Giugliano, sorpreso in auto con la droga negli slip: arrestato 33enne

Reale era in strada, in auto con una donna. Durante il controllo dei militari dell’Arma, a un posto di blocco, si è mostrato particolarmente agitato. Il motivo da ricercarsi nei due panetti di hashish da 100 grammi ciascuno, nascosti negli slip.

Addosso anche 445 euro in contante ritenuto provento illecito. I carabinieri hanno esteso la perquisizione anche al domicilio. Nella sua abitazione sono stati trovati 72 grammi di cocaina, 8 pezzi di hashish, 40 grammi di marijuana, 1 bilancino elettronico e 720 euro. Il 33enne è stato portato in carcere, in attesa di giudizio.