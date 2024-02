Sorpreso a trasportare rifiuti pericolosi lungo l’Asse Mediano. La Polizia Municipale di Giugliano ha sottoposto a sequestro un furgone e inflitto una maxi-sanzione al conducente.

Giugliano, sorpreso a trasportare rifiuti pericolosi sull’Asse Mediano: bloccato e sanzionato

Per il mezzo pesante è scattato il sequestro penale per trasporto rifiuti pericolosi in assenza iscrizione albo gestori ambientali. Per l’uomo alla guida, invece, un 61enne di Aversa, è scattata una sanzione amministrativa di 3200 euro.

Si tratta dell’ennesima operazione messa a segno nel giro di pochi giorni dalla polizia locale di Giugliano guidata dal comandante Nacar. Questa volta a colpire il nucleo di polizia ambientale.

Dopo avere portato alla chiusura di un autolavaggio con persistenti indagini di polizia giudiziaria per la mancanza dei titoli abilitativi lotta serrata agli sversatori ed al trasporto illecito di rifiuti. “Posso dire – dichiara il comandante Emiliano Nacar – che il nucleo di polizia ambientale del nostro corpo di Polizia fa un lavoro di eccellenza”.