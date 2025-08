Tentato furto al parco commerciale “Grande Sud” di Giugliano, dove un 51enne di nazionalità georgiana, senza fissa dimora, è stato arrestato dopo aver cercato di rubare merce da un noto punto vendita.

Giugliano, sorpreso a rubare profumo e scarpe al centro “Grande Sud”: arrestato 51enne

L’uomo – come apprende Teleclubitalia – si era introdotto all’interno del negozio “Scarpe & Scarpe” e aveva tentato di sottrarre un paio di scarpe e rimuovendo i dispositivi antitaccheggio. Tuttavia, i movimenti sospetti del 51enne non sono sfuggiti al personale della sicurezza, che lo ha prontamente bloccato prima che potesse allontanarsi.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Villaricca, guidati dal comandante di stazione Pietro Amati, che hanno preso in consegna il ladro e proceduto all’arresto. Il 51enne aveva già portato via un profumo da un altro negozio. Ora è a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa delle decisioni sul suo caso.